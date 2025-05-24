KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan “Vefatının 23. Yılında Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konseri”, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı’nın yanı sıra üniversitenin akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ile birlikte sanata gönül vermiş çok sayıda vatandaş ve sanatsever de ilgiyle katılım sağladı.

Konserde KSÜ Türk Halk Müziği Korosu sahne alırken, koro şefliğini Doç. Dr. Alper Şakalar üstlendi. Orkestra yönetiminde ise Mehmet Karaca ve Bülent Çiloğlu görev aldı. Mahzuni Şerif’in kültürel mirasını yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen konserde, usta sanatçının hafızalarda yer eden eserleri seslendirildi.

Gece boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, sanatçının toplumsal mesajlar içeren türkülerine salondan eşlik eden dinleyiciler, anlam yüklü bir müzik yolculuğuna tanıklık etti.

Etkinlik sonunda, konserin hazırlanmasında emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, sahnede gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.