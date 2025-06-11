KSÜ Akademik Kadro İlanı Detayları
Yapılan açıklamada, alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı:
-
Profesör kadrosu için en az 5 yıl öğretim üyeliği deneyimi aranacak ve adayların ilgili bilim alanında nitelikli akademik çalışmalara sahip olması bekleniyor.
-
Doçent kadrosu için adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmaları gerekiyor.
-
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak şartı aranıyor.
Detaylı Bilgi ve İlan Metni