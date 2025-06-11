KSÜ Akademik Kadro İlanı Detayları

Yapılan açıklamada, alım yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı:

  • Profesör kadrosu için en az 5 yıl öğretim üyeliği deneyimi aranacak ve adayların ilgili bilim alanında nitelikli akademik çalışmalara sahip olması bekleniyor.

  • Doçent kadrosu için adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmaları gerekiyor.

  • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak şartı aranıyor.

Detaylı Bilgi ve İlan Metni

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