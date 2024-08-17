17 Ağustos Depreminin Yıl Dönümünde İmo Kahramanmaraş İl Temsilcisi Organizasyonu İle Deprem Paneli Ve Fotoğraf Sergisi Düzenlendi.

İmo İl Temsilciliği Toplantı Salonunda Düzenlenen Panele İnşaat Mühendisleri, Mimarlar Ve Jeoloji Mühendisleri Yoğun Bir Katılım Sağladı.

Burada İmo Önceki Dönem İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz Ve Jeoloji Mühendisleri Odası İl Başkanı Volkan Dalyan Deprem Öncesi, Deprem Süreci Ve Deprem Sonrası Olmak Üzere Değerlendirmelerde Bulundu.

Soru Ve Cevap Bölümünün Ardından Panele Katılanlara Teşekkür Plaketleri Verilerek, Kahramanmaraş Depremleri Fotoğraf Sergisi Gezildi.