Tören, okul bahçesinde düzenlenen sınıfların selamlama yürüyüşüyle başladı. Ardından yapılan konuşmalarla devam etti. Okul birincisi, mezuniyet kütüğüne plaket çakarak okul tarihine adını yazdırdı. Bayrak ve flama devir teslimi ile temsili mezuniyet belgelerinin verilmesi, törende duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Resmi tören, öğrencilerin kep atma merasimiyle son buldu.

Resmi törenin ardından eğlenceyle devam eden gece, öğrencilerin doyasıya eğlenmesine sahne oldu. Veliler, düzenlenen etkinlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, okul idaresi ve öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler için unutulmaz bir geceye imza atılan etkinlik, velilerin ve öğrencilerin yüzünde gülümsemeler bıraktı.

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi'nin düzenlediği mezuniyet töreni, öğrencilere veda etmenin hüznü ve yeni başlangıçların heyecanını bir arada yaşattı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt