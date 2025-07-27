Kahramanmaraş'ın Kurtlar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki bir dairede, mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sardığı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtlar TOKİ konutlarındaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin mutfak kısmında bulunan tüp, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından daireyi bir anda alevler sardı.

Patlama sesini ve ardından yükselen dumanları gören komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, binayı saran duman ve alevlere hızla müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlama ve yangın, site sakinleri arasında büyük bir korku ve paniğe yol açarken, olayla ilgili kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.