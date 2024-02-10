Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kahramanmaraş şubesi 60 kişinin katılımıyla açıldı. Açılışa birçok yatırımcı emlak danışmanı ve basın mensubu katıldı.

Kahramanmaraş’taki emlak sektörünün iyileştirilmesi sektörün sorunların giderilmesi ve emlak sektörüne daha nitelikli iyi işlerin yapılmasını hedefleyen TÜGEM emlak sektörü için masada ve sahada bu sektöre ait tüm sorunları çözümleri ses olacak.

Açılış sonrası gerçekleşen sunumda Alp asistanlık Yönetim kurulu başkanı ve tügem komite üyesi ALP EREN ÖNAL TÜGEM’i tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Akabinde Kahramanmaraş TÜGEM il başkanı Yavuz Karaçay ’’Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) 2016 yılında tüm Türkiye’deki emlak sektöründeki eksikleri gidermek, emlak sektörünün daha iyi yerlere gelmesi için kuruldu. Hayatımızdaki en önemli ihtiyacımız biri olan barınma ve bu ihtiyacımızı veya yatırımımızı doğru şekilde karşılamak için biz emlakçılara çok büyük bir görev düşüyor. TÜGEM Türkiye’deki bu hizmeti sağlayan tüm emlakçıları aynı çatı altında toplayarak emlak sektörünün gelişmesini ve bu sektöre gerekli önemin verilmesi için 2016’dan bu güne yurtdışında ve yurtiçinde çalışmalarını sürdürüyor.

Emlak sektörü tüm dünya da gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. Bir deprem şehri olan Kahramanmaraş’ta da binaların emlakçı arkadaşlar tarafından doğru değerlemeye alınması doğru analiz edilmesi ve doğru fiyatlandırılması adına çok önemli bir görev düşüyor. Bu noktada hepimizin işimizi en iyi şekilde yapacağından ve kendimizi sürekli geliştireceğimizden şüphem yok. Biz bunun için varız ve bunun için buradayız. Bugün TÜGEM Kahramanmaraş şubesinin açılmasında emeği geçen yöneticilerimize komitelerimize ve bu güzel akşama sponsor olan STONE ELEGANT Yönetim kurulu başkanı SİNAN DAŞCI ve Harita Park Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA KIRMACI’YA teşekkür ediyorum.

TÜGEM emlak sektörüne ve yatırmcılara gerekli önemin gösterilmesi için her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz.’’ Dedi.

Açılış sonrası emlak danışmanları ve yatırımcılar bir araya gelerek Kahramanmaraş’taki emlak sektöründeki atılacak olan adımları, emlakçılık sektörü ile ilgili yasak süreçleri görüştü.