Kahramanmaraş, uluslararası turizm sahnesine güçlü bir adımla çıkıyor. Şehrin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen GoTürkiye Destinasyon Tanıtım Etkinliklerine katılan Erdoğanyılmaz, burada hem Başkonuş Yaylası’nı hem de Kahramanmaraş’ın sahip olduğu benzersiz değerleri uluslararası profesyonellere tanıttı. Bu etkinlik, şehrin turizm vizyonu açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzak Doğu’da Kahramanmaraş Esintisi

Tokyo’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Erdoğanyılmaz, katılımcılara Kahramanmaraş’ın;

✔ Bakir doğası,

✔ Kuş türleri ve yaban hayatı zenginliği,

✔ Dört mevsim turizme uygun oksijen deposu yaylaları,

✔ Gastronomi ve kültürel miras alanındaki güçlü yönleri

gibi birçok özelliğini aktardı.

Başkonuş Yaylası’nın kış turizminden doğa yürüyüşlerine, kampçılıktan foto-safari turlarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu imkanlar, Uzak Doğu’daki turizm profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş Adım Adım Küresel Turizm Haritasında

Erdoğanyılmaz’ın Japonya temasları sayesinde, şehrin uluslararası tanınırlığının önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Japon seyahat acenteleriyle kurulan temasların, 2026 yılı itibarıyla Uzak Doğu’dan Kahramanmaraş’a turist akışını başlatması bekleniyor.

Şehrin doğa turizmini dünya vitrinine taşıyan bu çalışma, Kahramanmaraş’ın gelecekte uluslararası turizm destinasyonları arasında yer alması adına büyük önem taşıyor.