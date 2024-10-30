Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü onuruna birlik ve beraberlik mesajları verildi, katılımcılar bu anlamlı günü coşkuyla kutladı.



YURDUMUZU KIYMETİNİ BİR AN BİLE AKLIMIZDAN ÇIKARMAMAMIZ GEREK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Bayramı’nın ülke için en önemli günlerden biri olduğunu söylerek; “Tüm vatandaşlarımızın, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim için en önemli günlerimizden bir tanesi. Vatandaşlarımızla beraber coşkuyla bayramımızı icra ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir ülkede yaşıyoruz. güzel yarınlara hep beraber imza atacağız. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZE DÜŞEN CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMAK

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Bize düşen cumhuriyetimize sahip çıkmak”diyerek şu sözleri kaydetti; “Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. 29 Ekim, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, milletin egemenliğinin ve millet iradesinin devletin bütün organlarına sirayet etmeye başladığı günün başlangıcı olarak ifade edilir. Cumhuriyet kolay elde edilmedi. Hepimizin bunun bilincinde olması gerekiyor. 1071’de bu topraklara girdik. Yaklaşık olarak bin yıldır bu topraklardayız. 100 yıl öncesine gittiğimizde Türk Kurtuluş mücadelesiyle birlikte verilen çok büyük bir mücadele ve akabinde tabii ki kazanılan yine çok büyük bir zafer var. Bu topraklar bu milletin zafer destanlarıyla dolu. Bundan sonrasında bize düşen cumhuriyetimize sahip çıkmak. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak.”