15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsüdür. Bu girişim Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Devletini, Milletini, Vatanını korumak için kendilerine teslim edilen silahların, tankların, uçakların, helikopterin namlusunu kendi milletine çevirecek kadar hainliğe bulaşmış olan bu örgüt ve bunların arkasında duran, destek veren işbirlikçileri, 15 Temmuz gecesi bir kez daha anladılar ki Asil Türk Milleti İstiklali ve İstikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece yaptığı çağrı üzerine ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan Aziz Milletimiz göğsünü mermilere, tanklara siper etmiş ülkesine ve demokrasisine güçlü bir şekilde sahip çıktığını haykırmıştır.

Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevz-u bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz aynı zamanda öylesine şanlı bir mücadelenin adıdır ki adeta Çanakkale ruhunun, Kuva-i Milliye şuurunun tekrar şahlanarak vücut bulduğunu gösteren tarihi dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, minnet, şükran, rahmet ve tazimle anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi