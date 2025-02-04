Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle köy tipi ve zemin artı 4 veya 5 katlı konutların inşası sürerken, bu projelerin tüm temellerinin atıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından başlatılan konut projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Ünlüer, “Tüm bağımsız birimlerin inşaatını 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ayrıca Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Siteleri’nde yapımı tamamlanan binaları, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat’ta teslim edeceğiz,” dedi.

Konutların, modern ve depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini belirten yetkililer, çalışmaların hızla devam ettiğini ve depremzedelerin güvenle yaşamlarını sürdürebilecekleri alanlar oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Depremzedeler, teslim sürecine yaklaşırken, hayatlarını yeniden kurma yolunda atılan bu adımların kendilerine moral olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.