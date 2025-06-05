Vali Ünlüer mesajında, "Milletçe birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye taşıyan mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bayramın manevi ikliminde sevgi, saygı ve hoşgörünün ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Ünlüer, “Bayramlar; gönüller arasında köprülerin kurulduğu, dostlukların pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği kutlu zamanlardır. Bu nedenle kırgınlıkları geride bırakarak, tüm vatandaşlarımızla bayram sevincini paylaşmalıyız” dedi.

Toplumun tüm kesimlerine bayram sevinci ulaştırmanın önemine değinen Vali Ünlüer, “Sevincimizi sadece yakınlarımızla değil; engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzurevlerindeki büyüklerimizle, şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle de paylaşmalı, onların yanında olduğumuzu gönülden hissettirmeliyiz” diye konuştu.

Trafik Uyarısı: "Sevincimiz Hüzne Dönüşmesin"

Bayramda yola çıkacak vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Vali Ünlüer, trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Lütfen hız sınırlarına dikkat edelim, emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim ve yorgun halde direksiyon başına geçmeyelim. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hep birlikte dikkatli olalım" dedi.

Mesajının sonunda başta Kahramanmaraşlılar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayan Vali Ünlüer, Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

“Bayramınız mübarek olsun.”