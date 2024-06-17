Kahramanmaraş Valiliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma töreni, bu yıl da büyük bir coşkuyla Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il protokolü, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali ünlüer burada yaptığı açıklamada tüm İslam âleminin bayramını tebrik ederek herkese hayırlı bayramlar diledi.

Kahramanmaraş Valiliği’nin düzenlediği bayramlaşma töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusuyla sona erdi.

Kahramanmaraşlılar, böylesine anlamlı ve coşkulu bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, geleneksel bayramlaşma töreninin önümüzdeki yıllarda da aynı coşkuyla devam etmesi temennisinde bulundular.