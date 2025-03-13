Sağlık, insan hayatının en temel ve en değerli unsurlarından biridir. Bu kutsal mesleği büyük bir özveri, sabır ve fedakârlıkla icra eden doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, insanlık için en önemli görevlerden birini üstlenmektedir. 14 Mart Tıp Bayramı, onların emeklerini takdir etmek ve minnettarlığımızı ifade etmek adına büyük bir anlam taşımaktadır.

Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda umut olurlar, yaşamı korurlar ve insanların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlarlar. Özellikle pandemi, deprem ve çeşitli kriz dönemlerinde, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan sağlık kahramanlarımız, toplumumuzun sağlığı için canla başla çalışmış ve büyük fedakârlıklar göstermiştir.

Gecesini gündüzüne katarak, insan hayatı için mücadele eden sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Onların daha iyi çalışma koşullarına sahip olması, mesleklerini güvenli ve huzurlu bir ortamda icra etmeleri, sağlık sistemimizin güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Toplum olarak bizlere düşen en önemli görev, onların kıymetini bilmek ve hak ettikleri saygıyı göstermektir.

Sağlık alanındaki gelişmeler, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bilgi ve emekleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bilimin ışığında, insan sağlığını koruma yolunda büyük adımlar atan hekimlerimiz, ülkemizin tıp alanında ilerlemesine de öncülük etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların emeklerine sahip çıkmalı, sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıyacak çalışmalara destek olmalıyız.

Bu anlamlı günde, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, onların emeklerini minnetle anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan, insan hayatına dokunan ve toplum sağlığı için büyük sorumluluk üstlenen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyorum.

Sağlıkla, mutlulukla ve başarıyla geçen bir ömür temennisiyle, tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi