AKOM’dan yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının il genelinde kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği, hava sıcaklıklarının ise yer yer -10 dereceye kadar düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağına dikkat çekildi. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm hazırlıklarını tamamladığı vurgulanırken, yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının mesai mefhumu gözetilmeksizin sürdürüleceği ifade edildi.

Vatandaşlardan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan, kış şartlarıyla mücadele kapsamında yaşanabilecek her türlü aksaklık ve taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrimizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava koşullarına karşı tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, ulaşımın aksamaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapacak. Yerleşim yerleri ulaşıma açık tutulacak; kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Hedefimiz, zorlu kış şartlarında da hemşehrilerimizin güvenliğini ve konforunu en üst seviyede sağlamak, şehir genelinde hayatın normal seyrini korumak” ifadelerine yer verildi.