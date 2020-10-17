3. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi gerçekleşti

ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek’in moderatörlüğünde Kahramanmaraş merkezli Gerçekleşen Kongrede Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Cezayir, Sudan, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan’dan 100’e yakın katılımcı katılarak, finans ve bankacılık konularını ele aldılar.

ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, kongrenin amacını Aksu Haber’e anlattı.

Kongrelerimizin 2 önemli temel özelliği bulunmakta. Birincisi, akademik çalışmaları bir araya getirip, çalıltığımız alanlarda akademik literatürü zenginletirmek. İkincisi de, Avrasya Sosyo-Ekonomi Araştırmalar Derneği olarak işbirliği yaptığımız ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek adına saha çalışmalarını gerçekleştirmektir. İfadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında örnek, kongrede gerçekleşen oturumlar hakkında bilgiler verdi.

‘Bu kapsamda, iki tane özel oturum gerçekleştirdik. Bunlardan birisi Bosna Hersek ile iktisadi ve idari ilişkilerimizin gelişmesine yönelik bir özel oturumdu.

Bu yaptığımız özel oturumlar neticesinde yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldık. Ve KOSGEB başkan yardımcımız Salih Bey, KOSGEB tarzı bir yapılanmanın merkez Bosna kantonunda gerçekleştirebileceklerini söylediler. Buda bizim için gurur verici oldu.

İkinci oturumumuzda İstanbul finans merkezimizdi. kongremizin konularını Biz daha çok ülkemizin 2023 hedeflerine yönelik gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz gerçekleştirdiğimiz ve bugün sona erdirdiğimiz kongrelerimizde istediğimiz amaçlara ulaşmış olduk, bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde ülkemizin 2023 hedeflerine yönelik konularda kongrelerimiz devam edecek’ diye konuştu.

Haber: Mehmet DEVECİ