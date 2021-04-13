Başkan Güngör, TBB Heyeti ile KKTC’de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programı kapsamında Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulunan, KKTC Başbakanı Ersan Saner’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında olan işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda değerlendirmeler yaptık” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile yapılan işbirliği kapsamında gerçekleştirilen programlarda yerel yönetimler ziyaret edildi, tesislerde incelemelerde bulunuldu. Kapalı Maraş’ın da ziyaret edildiği programın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner ile bir araya gelindi.
Kapalı Maraş’ta İnceleme
Gerçekleştirilen program ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında yapılan işbirliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldik. Tesis ve belediye ziyaretlerimiz oldu. Kapalı Maraş’ta da incelemelerde bulunduk. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner’i ziyaret ettik. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında olan işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda değerlendirmeler yaptık” ifadelerini kullandı.
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