Bi hareketine bakar hayat!
Afşin’de proje kapsamında sürücüler bilgilendirildi!
Afşin’de trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında sürücülere bilgilendirme yapıldı.
"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay ve Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Nazım Kaynak Caddesinde sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.
Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığını ifade etti.
Açıklamanın ardından, Kaymakam Pınar, Jandarma Binbaşı Gümüşay, Emniyet Müdürü Cengiz ve trafik ekipleri, sürücüleri emniyet kemerinin takılması konusunda uyararak, broşür dağıttı.
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