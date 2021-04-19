Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemiyle mücadele kapsamında Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Otogar ve Kıbrıs Meydanı gibi şehrin muhtelif yerlerinde dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, kamusal ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Sarayaltı Çarşısı, Saraçhane, Kuyumcular Çarşısı, Kıbrıs Meydanı, Bakırcılar Çarşısı, Katiphan ve Otobüs Terminali’nde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Şehir genelinde vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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