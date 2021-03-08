Kadına Yönelik Şidetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu!

Kahramanmaraş Valiliği tarafından 3 aya bir düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı düzenlendi.

Valilik binasında Fikret Kiraz toplantı salonunda gerçekleşen toplantı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu kaya ve kurum amirleri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarım dedi.

Haber – Emre Ataç