Kahramanmaraş'ta akıl almaz olay! 5 saatlik operasyonla kalbinden çıkarıldı...

55 yaşındaki Menekşe Malkoç yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı gittiği KSÜ Tıp Fakültesi’nde, kalbin içerisinde oluşmuş 7 cm’lik bir tümör olduğunu öğrendi.

Yapılan test ve tahliller sonucu hastayı ameliyata Alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, 5 saatlik nefes kesen müdahalelerle hastanın kalbinden 7 cm’lik tümörü çıkartarak başarılı ameliyatın altına imzasını attı.

Kalbindeki kitlenin 7 cm olduğunu öğrendiğinde şoka girdiğini belirten Menekşe Malkoç, doktorum Mehmet Kirişçi’ye teşekkür ederim’ dedi.

Bu kadar büyüklükteki kitlenin nadir göründüğünü söyleyen Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, hastanın kalbinde bulunan kitleyi sorunsuz çıkartarak normal bir insanın kalbine döndürmeyi başardık ifadelerine yer verdi.

HABER: MEHMET DEVECİ