Kahramanmaraş’ta ekmeğe zam geldi!

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı kent merkezinde ekmeğin fiyatının 23 Ekim cumartesi günü 2 lira olacağını söyledi. Ayrıca ekmeğin gramının da 200’den 220’ye yükseldiğini açıklayan Güneş, “Türkiye’de ekmek fiyatını artırmada en geç kalan şehir Kahramanmaraş olduğuna vurgu yaptı.