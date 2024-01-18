KASKİ tarafından yapılan açıklamada, mevsimsel kış şartlarına bağlı olarak hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskine dikkat çekildi. Bu nedenle, açıkta bulunan su sayaçları ve boruların donma riskini önlemek adına önlem alınması gerektiği belirtildi.

KASKİ, olası olumsuz durumlarda vatandaşların su sayaçlarına müdahale etmeden önce 185 Çağrı Merkezi üzerinden kendilerine ulaşmalarını önerdi. Bu sayede, hızlı ve etkili bir şekilde profesyonel destek alınabileceği belirtildi.

