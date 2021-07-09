Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Kahramanmaraş'ta

Mado’nun daveti üzerine kente gelen Büyükelçi Jonathan Tow ziyaretleri kapsamında Kmtso’da Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından ağırlandı.

Burada Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’unda katıldığı küçük bir toplantı yapılarak karşılıklı ticaret hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur bu ziyaretlerin önemine dikkat çekerek Kahramanmaraş için çalıştıklarını vurguladı.

Ardından Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu daha önce çok az ticaret yapıldığına dikkat ederek önümüzdeki süreçte bu ticaretin genişletileceğinin altını çizdi.

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Kahramanmaraş’ı çok beğendiğini dile getirdi.