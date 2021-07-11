Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Türkoğlunda

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur Ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’un da Eşlik Ettiği Ziyarette Dostluk Mesajları Verilirken Başkan Okumuş İlçenin Tarihi Hakkında Bilgiler Verdi.

Ziyaret Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Büyükelçiye Teşekkür Etti.

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow İse Başkan Okumuş’a Misafirperverliğinden Dolayı Teşekkürlerini Sundu