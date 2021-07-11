Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Türkoğlunda
Dünya’nın Dört Bir Yanında Türkiye’nin Bayrağını Dalgalandıran Mado’nun Daveti Üzerine Kahramanmaraş’a Gelen Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u Ziyaret Etti.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 10:36 11.07.2021, 14:40
Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur Ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’un da Eşlik Ettiği Ziyarette Dostluk Mesajları Verilirken Başkan Okumuş İlçenin Tarihi Hakkında Bilgiler Verdi.
Ziyaret Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Büyükelçiye Teşekkür Etti.
Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow İse Başkan Okumuş’a Misafirperverliğinden Dolayı Teşekkürlerini Sundu
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