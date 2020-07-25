Vatandaşlar hem ok fırlattı hemde doyasıya eğlendi!

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarda aileleriyle birlikte kaleye gelerek hem keyifli dakikalar yaşadılar hem de ata sporumuz olan ok fırlattılar.

Görevliler kullanılan okları dezenfekte ederek vatandaşlara daha güvenilir ve temiz koşullarda ok fırlatmayı sağlıyorlar.

Maraş Ok Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Mengür, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye’sine teşekkür ederim dedi.