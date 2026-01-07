Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre Kahramanmaraş’ta hafta ortasında parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, cuma ve pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışların yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş il genelinde, 09.01.2026 Cuma günü beklenen yağışların; merkez ilçelerimiz ile Pazarcık ve Türkoğlu’nda yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, rakımı 1.000 metre ve üzerindeki kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Diğer ilçelerde ise yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.