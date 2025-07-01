Kahramanmaraş, Sosyal Dayanışmanın Öncüsü Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vali eşleri, gönül elçileri ve çok sayıda koruyucu aile katıldı. Göksunlu ve Elbistanlı gönüllü ailelerin yoğun ilgisiyle bilinen Kahramanmaraş, toplumsal dayanışmadaki güçlü geleneğini bir kez daha göstererek Türkiye genelinde adından söz ettirdi.

Emine Erdoğan Hanımefendi, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Isparta ve Hatay illerini de koruyucu ailelik konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı plaketle ödüllendirdi.

“Her Çocuğun Sıcak Bir Yuvada Büyüme Hakkı Var”

Programda konuşan Emine Erdoğan, koruyucu aile sisteminin devlet ve vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye’de koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısının 10 bin 657’ye ulaştığını belirtti.

Emine Erdoğan, “Çocuklarımız koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra da devletimizin desteği devam ediyor. Eğitimden bakıma kadar her alanda çocuklarımız için tüm imkânlar sağlanıyor. Bu konuda toplumun duyarlılığının artması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı Ailelerden Duygu Dolu Anlar

Programda koruyucu ailenin yanında büyüyen bir genç, hazırladığı duygusal mektubu okurken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Kahramanmaraşlı koruyucu aile Yasemin ve Durdu Dertli çifti de günün anlamını yansıtan bir metin okuyarak büyük alkış aldı.

“Ailem - Candan Yakın Kalpler” Belgeseli Tanıtıldı

TRT Belgesel’de yayınlanacak olan “Ailem - Candan Yakın Kalpler” isimli yapımın kısa tanıtımı da program kapsamında izleyicilere sunuldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Plaket Töreni ve Hatıra Fotoğrafı

Programın sonunda Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte koruyucu ailelikte öncü olan Kahramanmaraş, Isparta ve Hatay illerinin vali eşlerine plaket takdim etti. Tören, ailelerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.