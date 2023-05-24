Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Deprem Sonrası Afetten Etkilenen İllerde Depremzedelere Yardım Çalışmaları Sürerken Kahramanmaraş’ta Kurulumuna Başlanan Yeninesil Konteyner Tiny House, Afetzedelerin En Büyük İhtiyacı Olan Barınma Sorununa Çözüm Oldu



Geleneksel Konteynerlara Göre Yaşam Konforu Çok Daha Yüksek Tiny House, 5 Kişilik Bir Ailenin Konforlu Bir Şekilde Yaşamasına Olanak Sağlarken 26 Metrekare Genişliğindeki, Yüksek Koruyuculuğa Sahip Galvaniz Profilden Oluşuyor.

Mutfak, Tuvalet Ve Banyo Yanında Ekstra Bir Yatak Odası Da Bulunan Tiny House Aynı Zamanda Mutfak Ve Banyoda Kullanılmak Üzere 50 Litrelik Termosifona Sahip.

İçerisine İhtiyaç Duyulacak Tüm Ev Eşyalarının Kolaylıkla Sığdığı Yeni Nesil Konteynerin En Önemli Özelliği Yapımında Kullanılan Taşyünü İle Hem Soğuk Hem De Sıcaktan Korurken Böylece Yaz Ve Kış Aylarında Gönül Rahatlığı İle Kullanılabilecek.



