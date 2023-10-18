Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komanda Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli Piyade Onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit operasyonunda görevlendirildi. Dün gece operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandı. Güneş, helikopter ile Sahra Sıhhiye Hastanesine getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı. Şehidin naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirlendi. Ayrıca şehidin bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.