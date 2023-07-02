Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine akrabalarını ziyaret etmek için Suriye'den gelen 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Suriye’nin İdlip şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Amir Bermede ve ailesi, akrabalarını görmek ve bayramlaşmak için Afşin’e geldi. Amir Bermede, akrabalarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri Aldaş Mahallesi'nde girdiği su birikintisinde boğularak hayatını kaybetti. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde bataklık bölgede cesedi bulunan gencin cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

