Trafikte Başlayan Tartışma Kavgaya Dönüştü

25 Ağustos 2025 günü saat 12.40 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Noter yakınlarında meydana gelen olayda, 34 AGR 880 plakalı otomobil ile 46 AJD 631 plakalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen A.G. (23) ve H.G. (29), isimli kardeşler motosikletli kurye M.E.K. (20)’yi darp etti.

Emniyet Hızla Harekete Geçti

Olay büyük tepki çekerken, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede A.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, H.G. tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğünü açıkladı.