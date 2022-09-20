Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gençlerle futbol maçında buluştu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İl Başkanı Fırat Görgel, parti teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı maçta, renkli görüntüler oluştu. Yapılan futbol maçının ardından spor faaliyetlerinin önemine değinen Başkan Güngör, “Spor, şehrin dinamizmi için en temel göstergelerden biri. Şehrimizin genç kalmasını, hareketli bir yaşam sunmasını çok önemsiyoruz. Kahraman şehrimizin gençlerini spora, sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Sporun Her Dalı Kahramanmaraş’ta

Şehirde spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni spor branşları için tesis kazandırılmasına yönelik çalışmalarına değinen Başkan Hayrettin Güngör, “Kayak sporunda bir marka haline gelen Yedikuyular Kayak Merkezi’nde 26 Milyon TL yatırımla önemli düzenlemeler yaptık. Pist çeşitliliğini ve telesiyejleri artırıp inşallah bir oteli de bölgemize konumlandıracağız. Kılavuzlu Su Sporları Merkezi, bisiklet yolu, olimpik havuz, yeni stadyum projelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin hemen her mahallesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla iş birliği halinde 100 pota ve 46 halı saha projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 6 ilçemizin 17 mahallesine kazandırdığımız halı sahaları inşallah tüm şehrimizde yaygınlaştırmış olacağız. Güreş turnuvaları, kar voleybolu, uluslararası bisiklet yarışmaları gibi organizasyonlarla Kahramanmaraş’ımızı inşallah sporda hak ettiği yere taşıyacağız” bilgilerini aktardı.