Çağlayancerit Cevizi’nin AB Coğrafi İşareti alan Türkiye’deki 11. ürün olduğunu açıklayan Başkan Güngör, “Çağlayancerit Cevizi’miz Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Çağlayancerit Cevizi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Çağlayancerit Cevizi’nin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu belirten Başkan Güngör, AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit Cevizi’nin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücünün artacağını, iç talep ve ihracat potansiyelinin güçleneceğini, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacağını vurguladı. Çağlayancerit Cevizi’nin katma değerinin artırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Güngör, Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit’e kazandırılan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ne ilişkin de bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’ın AB Tescilli İlk Ürünü

Çağlayancerit Cevizi’nin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “2012 yılında Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret alan Çağlayancerit Cevizi’miz artık Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde 2020 yılında Avrupa Birliği’ne yapmış olduğumuz başvurumuz, 3 yıllık görüşmeler neticesinde başarıyla sonuçlanarak AB resmi gazetesinde yayımlandı ve Çağlayancerit Cevizimiz AB Coğrafi İşaret Tescili aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip” diye konuştu.

Her Ceviz Çağlayancerit Cevizi Değildir

Çağlayancerit Cevizi’nin özelliklerine ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Çağlayancerit Cevizi; iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından diğer yörelerde üretilen cevizden kalite ve tat bakımından çok büyük farklılıklar gösteriyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her ceviz, Çağlayancerit Cevizi değildir. Ülkemizde AB tescilli 10 ürünümüz vardı. Bu sayı Çağlayancerit Cevizi’nin de tesciliyle 11’e çıktı” dedi.

Hayırlı Olsun

Başkan Güngör açıklamalarını, “Kahramanmaraş’ımızın coğrafi işaretli ürün sayı 25. İlk defa bir ürünümüz AB tescili aldı. Bu da bizi gururlandırıyor. Çağlayancerit Cevizimizin katma değerini yükseltmek için geçtiğimiz yıllarda DOĞAKA ile Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi inşa ettik. Bu tesisin güncel maliyeti 30 Milyon TL. Şimdi de almış olduğumuz AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit Cevizimizin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücü artacak, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.