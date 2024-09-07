Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Beyceğiz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 35 CEN 993 plakalı otomobil, kavşakta 46 AIG 400 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç sürücüsü ve araçta bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.