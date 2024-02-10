6 Şubat 2023 asrın felaketinin üstünden 1 yıl geçti, Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplam 9 okul 21 öğretmen 90 öğrencimizle Acının felaketin yüreğimizdeki hala soğumadan ilk günkü gibi durgunu anlatmak adına karma bir sergi düzenlendi

Sergi Afşin Teaş İstiklal Ortaokulu Çok amaçlı salonu 4 ay gibi bir sürede ortaya çıkardığı çalışmalarını sergilenmesine ev sahipliği yaptı. Burada da tıpkı depremin ilk günleri olduğu gibi tek yürekti Acımız ortak fırçalarımız renklerimiz farklıydı, Afşin Görsel sanatlar öğretmenleri olarak hepimiz ortak acıda buluştuk Bu sergimizin amacı Asrın felaketini unutmamak unutturmamaktır.

Görsel Sanatları Öğretmeni Zeliha Sönmez Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu