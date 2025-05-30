Kahramanmaraş’ın saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi.

Kahramanmaraş’ın eşsiz doğa zenginlikleri, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri görmeye devam ediyor. Şehrin saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Geben Vadisi artık koruma altındaki milli miraslar arasında yer alıyor. Bu gelişme, bölgenin doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması ve doğa turizminin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ormanları, endemik bitki türleri, yaban hayatı ve tarihi dokusuyla öne çıkan Geben Vadisi, artık resmi olarak milli park statüsünde. Bu karar, Kahramanmaraş’ın turizm vizyonuna yeni bir ivme kazandıracak.

Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel faydalar da sağlayacak. Bölgedeki ekoturizm yatırımlarının artması, yerel kalkınmaya katkı sunacak; doğa tutkunları, fotoğrafçılar ve akademisyenler için cazip bir merkez haline gelecek.