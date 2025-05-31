Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için inşa edilen Doğukent ve Güneşevler konut projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için başlatılan projede, konutlar sosyal donatı alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturacak şekilde planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülen projede 8 bin 525'i konut, 584'ü iş yeri olmak üzere toplam 9 bin 109 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Ev ve iş yerlerinin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, Doğukent-Güneşevler Projesi'nin iki etap ve 9 kısımdan oluştuğunu, alanda 45 kule vinç, 45 tünel kalıp ile 5 bin çalışanın olduğunu söyledi.

Projede yüzde 25 seviyesinde olduklarını, teslimata kasım ayından itibaren başlanmasının planlandığını vurgulayan Şeker, "İnşallah yıl sonuna doğru burada yaşamı görmüş olacağız. Doğukent ve Güneşevler mahalleleri, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla örnek bir yaşam merkezi olacak." diye konuştu.

- Kahramanmaraş'ın en büyük şantiye alanı

Emlak Konut olarak yalnızca inşaat sürecinde değil, teslim sonrasında da afetzedelerin yanında olacaklarını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Doğukent-Güneşevler Projesi, Kahramanmaraş bölgesinin en büyük şantiye alanıdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş içerisinde Doğukent ve Güneşevler'i inşallah çok güzel bir cazibe noktası haline getirmiş olacağız. Biz Emlak Konut olarak en son vatandaşımız evine yerleşene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz."