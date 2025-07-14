Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan firik ve tarhana, hem yaz hem de kış sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında firik, kış aylarında ise tarhana ile damakları şenlendiren Kahramanmaraşlılar, bu yıl da lezzet sezonuna yoğun ilgi gösteriyor.

Şehrin önde gelen üreticilerinden EMS Tarhana İşletmesi Sahibi Emin Simsar, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Firik ve tarhana sezonumuz yaklaşık iki-üç ay önce başladı. Şu anda yoğun bir şekilde üretim yapıyoruz. Yazın tadını Kahramanmaraşlılar, firik ve tarhana ile çıkarıyor” dedi.

Tarhananın en ideal alım zamanının Ağustos, Eylül ve Ekim ayları olduğunu vurgulayan Simsar, bu aylarda havadaki esintinin ürünün kalitesini artırdığını söyledi. “Şu an havada esinti var ama çok sıcak değil. Bu da tarhananın kavrulmadan, beyaz ve sağlıklı bir şekilde kurumasını sağlıyor. Tam da Kahramanmaraş halkının sevdiği kıvamda çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

Tarhana ve firik üretiminde kullandıkları malzemelere de değinen Simsar, “Dövme, yoğurt, kekik, tuz ve güneş... Güneş olmazsa firik ve tarhana olmaz. Ürünlerimizi tamamen doğal malzemelerle ve hijyenik koşullarda üretiyoruz. Tarım ve gıda standartlarına uygun hareket ediyoruz,” diye konuştu.

EMS 46 Tarhana markasıyla üretim yaptıklarını belirten Emin Simsar, kaliteli ham maddeyle, kaliteli ürün ortaya koyduklarını söyleyerek tüm Kahramanmaraş halkını bu doğal lezzetleri tatmaya davet etti.