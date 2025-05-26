Antalya’da oynanan kritik karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediye Spor’u mağlup eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, gösterdiği üstün performansla 2. Lig’e yükselmeyi başardı. Mücadele boyunca sahada etkili bir oyun sergileyen takımımız, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle bu tarihi zaferi kazandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, takımın elde ettiği bu büyük başarının Kahramanmaraş camiası için gurur verici bir an olduğunu belirtti.

Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer ise İstiklal Spor’un sadece futbol sahalarında değil, tüm branşlarda Kahramanmaraş’ın spor kimliğini güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.

Futbolcularda duygularını aksu haber mikrofonlarına anlattı.