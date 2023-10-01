Kahramanmaraş'ın ilk kuyumcu atölyesi olan döngel İşhanı’nın kontrollü yıkımına başlandı.

Şehrin tarihine tanıklık eden bu kuyumcu atölyesi, yıllar boyunca birçok olaya şahitlik etmiş, geleneksel zanaatkârların yetiştiği bir okul olmuştu.