Şehirde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şu ana kadar 27 bin 400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, Emlak Konut ve TOKİ tarafından Azerbaycan Mahallesi, Hükümet ve Trabzon Caddeleri ile Ebrar Sitesi gibi önemli bölgelerde konut ve iş yeri inşası devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin yeniden inşası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Kahramanmaraş’ımızı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi bir noktaya taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz. Amacımız, 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek” dedi. Başkan Görgel, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara teşekkür ederek, yeni Kahramanmaraş’ın dayanışma ve azmin örneği olacağını vurguladı.