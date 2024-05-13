Depremin vurduğu bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla, şehirde geniş alanlar boş arazilere dönüştü.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, şehir planlama ve imar çalışmaları hız kazandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen projede, rezerv alan ilan edilen bölgelerde harekete geçildi. Bu projeler ile sadece şehrin fiziksel yapısını yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda yaşam kalitesini ve güvenliği de artırılacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt