6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi hızlı bir şekilde ilerliyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın inşası kapsamında şehir merkezinin tekrar canlandırılması için TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Bulvarında yeniden inşa çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan konut ve iş yerlerinin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Projelerin taahhüt edilen sürede tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürerken, hak sahiplerinin en kısa sürede konut ve iş yerlerine kavuşmaları için tüm olanaklar seferber ediliyor.