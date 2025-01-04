6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden önce kentin ticari hayatının gözde mekânları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı.

Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz hale gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede binaların bazıları tamamlandı. Tamamlanan binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde de yeni binaların yapımında sona gelindi. Binaların temeli için ciddi çalışmaların yapıldığı sitenin arazisinde yapılan zemin iyileştirilmeleriyle birlikte 678 konut ve 99 ticari bölüm kent yaşantısına dâhil edilecek.