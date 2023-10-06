Üzümün Bu Lezzet Yolculuğunu Kırk Yılı Aşkın Bir Deneyime Sahip Kadın Girişimci Ayşe Yurttaer Aksu Habere Anlattı.

Kahramanmaraş, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir şehir ve yöresel lezzetlerle meşhur bir bölgedir. Bu bölgenin kendine özgü ürünleri ve lezzetleri, yerel halk için büyük önem taşır ve geleneksel yöntemlerle üretilir. Bu metinde, Kahramanmaraş'ta üretilen kabarcık üzümünden pekmeze kadar olan süreci anlatıyoruz.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu lezzet yolculuğunda, Kahramanmaraş'ın Bertiz Bölgesi'ne özgü kabarcık üzümleri toplanır. Bu üzümler, lezzetli ürünlerin temelini oluşturacak ham madde olarak seçilir ve işlenmek üzere hazırlanır.

Kabarcık üzümleri özenle toplandıktan sonra, bu üzümlerin suyu sıkılarak elde edilen pekmez hammaddesi büyük kazanlarda kaynatılır. Bu aşamada, pekmezin karakteristik özellikleri ve lezzeti oluşmaya başlar.

Pekmez elde edildikten sonra, deneyimli kadın girişimci Ayşe Yurttaer Aksu gibi uzun yıllara dayanan deneyime sahip kişiler tarafından hummalı bir çalışma ile bu pekmez başta sucuk olmak üzere çeşitli yöresel lezzetlere dönüştürülür. Pekmezin bu dönüşüm süreci, yılların verdiği tecrübe ve ustalıkla gerçekleştirilir, bu da lezzetlerin kalitesini artırır.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş'ın kabarcık üzümünden pekmezine kadar olan bu lezzet yolculuğu, geleneksel yöntemlerle ve deneyimli ellerle gerçekleştirilerek sofralara ulaşır ve damakları tatlandırır. Bu yöresel lezzetler, Kahramanmaraş'ın kültürel mirası ve gurur kaynağıdır.