Kahramanmaraş, köklü mutfağı ve eşsiz yöresel tatlarıyla Türkiye’nin gastronomi haritasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Şehir, yaz aylarında serinleten Maraş dondurması, kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana, yoğun aromasıyla öne çıkan firik, asırlık tariflerle hazırlanan kuruluk dolması ve meşhur acı biberiyle yerli-yabancı lezzet tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Aksu TV olarak mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık ve “Kahramanmaraş’ın en bilinen yöresel lezzetleri nelerdir?” sorusunu yönelttik. Alınan cevaplarda özellikle Maraş dondurması, acı biber, paça çorbası, tarhana ve cevizli kuru dolma öne çıktı.

Kahramanmaraşlılar, bu lezzetlerin yalnızca birer yemek değil, aynı zamanda kültürün, aile bağlarının ve geçmişten geleceğe aktarılan geleneklerin bir simgesi olduğunu vurguladı. Özellikle aile büyüklerinden öğrenilen tariflerle hazırlanan bu ürünlerin, şehrin mutfak mirasını canlı tuttuğu ifade edildi.

Gastronomi alanında sahip olduğu bu güçlü potansiyelle Kahramanmaraş, sadece doğal güzellikleriyle değil, damaklarda iz bırakan tatlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şehrin lezzetleri, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için vazgeçilmez birer değer olarak öne çıkıyor.