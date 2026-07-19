İddiaya göre, sıcak havadan bunalan ve serinlemek amacıyla suya giren henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, AKUT ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda şahıs, suya girdiği bölgenin yaklaşık 10 metre ilerisinde dalgıçlar tarafından bulundu.



Sudan çıkarılan şahsa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, şahsın kimliğinin belirlenmesi ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



Yetkililer, yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarına girmenin ciddi tehlikeler oluşturabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.