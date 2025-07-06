Kahramanmaraş’ın ticaretin kalbinin attığı yerlerden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı, bu yaz beklenen yoğunluktan uzak bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısında belirgin bir düşüş yaşanırken, esnaf durgunluktan şikâyetçi.

Çarşı esnafı, yoğunluğun azalmasındaki en büyük etkenlerin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve çarşı çevresinde süren inşaat çalışmaları olduğunu belirtiyor. Hem ulaşım hem de park sorunu yaşayan vatandaşların alışveriş için alternatif alanlara yöneldiği ifade ediliyor.

Yıllardır çarşıda esnaflık yapan birçok kişi, “Yaz aylarında böyle sakinlik ilk defa yaşanıyor,” diyerek geçmiş yıllardaki canlılığı özlediklerini dile getiriyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel ve ekonomik miraslarından biri olan Kapalı Çarşı’nın eski günlerine kavuşması için hem altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması hem de vatandaşların bu tarihi alana yeniden ilgi göstermesi gerektiği vurgulanıyor.