Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu ile 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen bu geleneksel sandıklar, Tarihi Kapalı Çarşı'da satış yapan esnaflar tarafından özenle hazırlanıyor. Özellikle evlenecek genç kızların öncelikli tercihleri arasında yer alan bu çeyiz sandıkları, zengin işlemeleri ve zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Esnaflar, taleplerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, bu sanatı sürdürmenin gurur verici olduğunu belirtiyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu