Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen “Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı” geçtiğimiz günlerde Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler de toplantıda yer aldı.

Toplantının ana gündeminde, Kahramanmaraş’ın tanıtımının güçlendirilmesi ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler yer aldı. Ancak, toplantının en dikkat çeken ve tepki çeken noktası, şehrin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ilıca’nın gündeme getirilmemiş olmasıydı.

Ilıca: Kahramanmaraş’ın Unutulan Değeri

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ilıca, doğal güzellikleri ve şifalı termal sularıyla ünlüdür. Yaz aylarında 16 farklı şehirden misafir ağırlayan Ilıca, adeta tek başına bir ilçe olabilecek büyüklükteki turist nüfusuyla şehrin turizm cazibesi haline gelmiştir. Ancak, bu önemli turizm merkezi, tanıtım toplantısında göz ardı edilmiştir.

Deprem sonrası hala kalkınmaya çalışan Ilıca esnaflarından Kaan D., toplantıda Ilıca’nın zikredilmemesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Kaan D., “Burası 16 farklı şehirden misafir ağırlayan, yazın turist nüfusuyla adeta tek başına ilçe olabilecek büyüklükteki şehrin turizm cazibesi haline gelen Ilıca’mızın zikredilmemesi bizi büyük üzüntüye uğrattı. Şu anda şehir merkezinde bile deprem sonrası inşa edilen bir otel bulunmazken, Ilıca’da şehir merkezinden daha büyük bir konaklama kapasitesi bulunmakta. Ayrıca, 5 yıldızlı otelin inşa süreci devam edip bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanırken, Ilıca’nın zikredilmemesi Büyükşehir Turizm Müdürlüğü’nün bize sahip çıkmamasının ispatıdır.” dedi.

Sonuç: Ilıca’nın Göz Ardı Edilmesi Kabul Edilemez

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Ilıca’nın göz ardı edilmesi, bölge halkı ve esnafı tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ilıca, şehrin önemli turizm merkezlerinden biri olup, doğal güzellikleri ve şifalı termal sularıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle, Ilıca’nın tanıtım toplantılarında yer almaması, şehrin turizm stratejisinin eksik olduğunu göstermektedir.

Yetkililerin, Ilıca’nın turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmeleri ve bu bölgeye yönelik yatırımları artırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Ilıca’nın turizmdeki potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkamayacak ve bölge halkı bu fırsattan yeterince faydalanamayacaktır.